MACD_Colored_v103 - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 13312
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
指标MACD Colored的新版本。
Alert_On="ANY";
EMail_Alert=true;
Max_Alerts=3;
Alert_Before_Minutes=15;
Alert_Every_Minutes=5;
ShowSignal=true;
FontSize=8;
FontColor=Silver;
MACD_Colored_v103
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8222
