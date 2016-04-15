CodeBaseSecciones
Indicadores

Multi pair MACD - indicador para MetaTrader 4

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1540
Ranking:
(7)
Publicado:
Indicador Multi pair MACD. Otra variedad de MACD que muestra las señales para los pares: URUSD;GBPUSD y USDCAD.

FastEma =12;
SlowEma =26;
SignalEma =9;
barsPerPair=70;
pairs ="EURUSD;GBPUSD;USDCAD";
TimeFrame ="Current time frame";
equalize =false;
text ="color";
textColor =Silver;
backColor =C'48,48,48';
separatorWidth=6;


Multi pair MACD

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8218

