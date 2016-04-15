Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Multi pair MACD - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1540
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador Multi pair MACD. Otra variedad de MACD que muestra las señales para los pares: URUSD;GBPUSD y USDCAD.
FastEma =12;
SlowEma =26;
SignalEma =9;
barsPerPair=70;
pairs ="EURUSD;GBPUSD;USDCAD";
TimeFrame ="Current time frame";
equalize =false;
text ="color";
textColor =Silver;
backColor =C'48,48,48';
separatorWidth=6;
Multi pair MACD
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8218
MultiIndicatorOptimizer
El EA utiliza 5 indicadores.The Puncher 1:10 M15
Estocástico y RSI | 25.5k de 10k en tres meses | Como máximo 3 lotes.
AllAverages_v1
Indicador AllAverages_v1.CCI CustomCandles
Indicador CCI CustomCandles.