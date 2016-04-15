Mira cómo descargar robots gratis
The Puncher 1:10 M15 - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1141
- Ranking:
-
- Publicado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
Strategy Tester Report
ThePuncher
AlpariUS-Demo (Build 216)
|Símbolo
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Período
|15 Minutos (M15) 2008.04.01 00:00 - 2008.06.24 23:45 (2008.04.01 - 2008.06.25)
|Modelo
|Todos los ticks (el método más preciso a base de los períodos menores disponibles)
|Parámetros
|Lots=200; StopLoss=2000; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="MasterMind"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; Crash=false; TimeFrame=0; Length=5; Method=3; Smoothing=1; Filter=5; RealTime=true; Steady=false; Color=true; Alerts=true; EmailON=false; SignalPrice=true; SignalPriceBUY=Yellow; SignalPriceSELL=Aqua; CountBars=1485;
|Barras en el historial
|6809
|Ticks modelados
|603516
|Calidad de modelación
|76.07%
|Errores de divergencia de gráficos
|52
|Depósito inicial
|10000,00
|Beneficio neto
|25577,31
|Beneficio bruto
|59931,34
|Pérdidas brutas
|-34354,03
|Factor del beneficio
|1,74
|Beneficio esperado
|177,62
|Reducción absoluta
|1989,57
|Reducción máxima
|17947.80 (43.37%)
|Reducción relativa
|43.37% (17947.80)
|Total de transacciones
|144
|Posiciones cortas (% de ganadoras)
|72 (75.00%)
|Posiciones largas (% de ganadoras)
|72 (70.83%)
|Transacciones ganadoras (% de todas)
|105 (72.92%)
|Transacciones perdedoras (% de todas)
|39 (27.08%)
|La transacción máxima
|ganadora
|1452,00
|perdedora
|-2626,65
|Transacción media
|ganadora
|570,77
|perdedora
|-880,87
|Número máximo de
|ganancias consecutivas (beneficio)
|24 (15650.10)
|pérdidas consecutivas (pérdida)
|6 (-11677.76)
|Máximo
|del beneficio consecutivo (número de ganancias)
|15650.10 (24)
|de pérdidas consecutivas (número de pérdidas)
|-11677.76 (6)
|Media de
|ganancia consecutiva
|11
|pérdida consecutiva
|4
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8216
