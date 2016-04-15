CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

The Puncher 1:10 M15 - Asesor Experto para MetaTrader 4

Publicado:
ThePuncher.mq4 (32.45 KB) ver
Strategy Tester Report
ThePuncher
AlpariUS-Demo (Build 216)

Símbolo EURUSD (Euro vs US Dollar)
Período 15 Minutos (M15) 2008.04.01 00:00 - 2008.06.24 23:45 (2008.04.01 - 2008.06.25)
Modelo
 Todos los ticks (el método más preciso a base de los períodos menores disponibles)
Parámetros Lots=200; StopLoss=2000; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="MasterMind"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; Crash=false; TimeFrame=0; Length=5; Method=3; Smoothing=1; Filter=5; RealTime=true; Steady=false; Color=true; Alerts=true; EmailON=false; SignalPrice=true; SignalPriceBUY=Yellow; SignalPriceSELL=Aqua; CountBars=1485;

Barras en el historial
 6809 Ticks modelados
 603516 Calidad de modelación
 76.07%
Errores de divergencia de gráficos
 52




Depósito inicial
 10000,00



Beneficio neto
 25577,31 Beneficio bruto
 59931,34 Pérdidas brutas
 -34354,03
Factor del beneficio 1,74 Beneficio esperado
 177,62

Reducción absoluta
 1989,57 Reducción máxima
 17947.80 (43.37%) Reducción relativa
 43.37% (17947.80)

Total de transacciones
 144 Posiciones cortas (% de ganadoras) 72 (75.00%) Posiciones largas (% de ganadoras) 72 (70.83%)

 Transacciones ganadoras (% de todas) 105 (72.92%) Transacciones perdedoras (% de todas) 39 (27.08%)
La transacción máxima
 ganadora
 1452,00 perdedora
 -2626,65
Transacción media ganadora 570,77 perdedora -880,87
Número máximo de
 ganancias consecutivas (beneficio) 24 (15650.10) pérdidas consecutivas (pérdida) 6 (-11677.76)
Máximo del beneficio consecutivo (número de ganancias) 15650.10 (24) de pérdidas consecutivas (número de pérdidas) -11677.76 (6)
Media de ganancia consecutiva 11 pérdida consecutiva 4

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8216

