指标 Multi pair MACD。 MACD的另外一种样式，显示货币对URUSD;GBPUSD和 USDCAD的信号。

FastEma =12;

SlowEma =26;

SignalEma =9;

barsPerPair=70;

pairs ="EURUSD;GBPUSD;USDCAD";

TimeFrame ="Current time frame";

equalize =false;

text ="color";

textColor =Silver;

backColor =C'48,48,48';

separatorWidth=6;





Multi pair MACD