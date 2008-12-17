代码库部分
Multi pair MACD - MetaTrader 4脚本

指标 Multi pair MACD。 MACD的另外一种样式，显示货币对URUSD;GBPUSD和 USDCAD的信号。

FastEma =12;
SlowEma =26;
SignalEma =9;
barsPerPair=70;
pairs ="EURUSD;GBPUSD;USDCAD";
TimeFrame ="Current time frame";
equalize =false;
text ="color";
textColor =Silver;
backColor =C'48,48,48';
separatorWidth=6;


Multi pair MACD

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8218

