喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Multi pair MACD - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 11440
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
指标 Multi pair MACD。 MACD的另外一种样式，显示货币对URUSD;GBPUSD和 USDCAD的信号。
FastEma =12;
SlowEma =26;
SignalEma =9;
barsPerPair=70;
pairs ="EURUSD;GBPUSD;USDCAD";
TimeFrame ="Current time frame";
equalize =false;
text ="color";
textColor =Silver;
backColor =C'48,48,48';
separatorWidth=6;
Multi pair MACD
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8218
