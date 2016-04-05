CodeBaseKategorien
Multi pair MACD - Indikator für den MetaTrader 4

Ein Multipaar MACD Indikator. Eine Andrer Variante des MACD's welche Signale für folgende Symbole ausgibt: EURUSD, GBPUSD и USDCAD.

FastEma =12;
SlowEma =26;
SignalEma =9;
barsPerPair=70;
pairs ="EURUSD;GBPUSD;USDCAD";
TimeFrame ="Current time frame";
equalize =false;
text ="color";
textColor =Silver;
backColor =C'48,48,48';
separatorWidth=6;


Multi pair MACD

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8218

