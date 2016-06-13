無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Multi pair MACD - MetaTrader 4のためのインディケータ
インディケータMulti pair MACD。MACDのもう一つのバージョンです。ユーロ/ドル、英ポンド/米ドル及び米ドル/カンダドルの為にシグナルを表示します。
FastEma =12;
SlowEma =26;
SignalEma =9;
barsPerPair=70;
pairs ="EURUSD;GBPUSD;USDCAD";
TimeFrame ="Current time frame";
equalize =false;
text ="color";
textColor =Silver;
backColor =C'48,48,48';
separatorWidth=6;
