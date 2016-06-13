コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Multi pair MACD - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1186
評価:
(7)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インディケータMulti pair MACD。MACDのもう一つのバージョンです。ユーロ/ドル、英ポンド/米ドル及び米ドル/カンダドルの為にシグナルを表示します。

FastEma =12;
SlowEma =26;
SignalEma =9;
barsPerPair=70;
pairs ="EURUSD;GBPUSD;USDCAD";
TimeFrame ="Current time frame";
equalize =false;
text ="color";
textColor =Silver;
backColor =C'48,48,48';
separatorWidth=6;


Multi pair MACD

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8218

MultiIndicatorOptimizer MultiIndicatorOptimizer

このEAは、5つのインジケータを取引の為に使用します。

The Puncher 1:10 M15 The Puncher 1:10 M15

ストキャスティクスとRSIの組み合わせです。初期証拠金を1万ドルにして、3ヶ月の利益が2万5500ドルになりました。1回3ロット！

AllAverages_v1 AllAverages_v1

インディケータ AllAverages_v1。

CCI CustomCandles CCI CustomCandles

インディケータ CCI CustomCandles。