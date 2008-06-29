Индикатор Multi pair MACD. Еще одна разновидность MACD, показывает сигналы по парам: URUSD;GBPUSD и USDCAD.

FastEma =12;

SlowEma =26;

SignalEma =9;

barsPerPair=70;

pairs ="EURUSD;GBPUSD;USDCAD";

TimeFrame ="Current time frame";

equalize =false;

text ="color";

textColor =Silver;

backColor =C'48,48,48';

separatorWidth=6;





