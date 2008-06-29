Смотри, как бесплатно скачать роботов
Multi pair MACD - индикатор для MetaTrader 4
- 9044
Индикатор Multi pair MACD. Еще одна разновидность MACD, показывает сигналы по парам: URUSD;GBPUSD и USDCAD.
FastEma =12;
SlowEma =26;
SignalEma =9;
barsPerPair=70;
pairs ="EURUSD;GBPUSD;USDCAD";
TimeFrame ="Current time frame";
equalize =false;
text ="color";
textColor =Silver;
backColor =C'48,48,48';
separatorWidth=6;
Multi pair MACD
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8218
Rads MACD
Индикатор Rads MACD.MACD_Colored_v103
Новая версия индикатора MACD Colored.
CCI CustomCandles
Индикатор CCI CustomCandles.AllAverages_v1
Индикатор AllAverages_v1.