Индикаторы

Multi pair MACD - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
9044
(7)
Индикатор Multi pair MACD. Еще одна разновидность MACD, показывает сигналы по парам: URUSD;GBPUSD и USDCAD.

FastEma =12;
SlowEma =26;
SignalEma =9;
barsPerPair=70;
pairs ="EURUSD;GBPUSD;USDCAD";
TimeFrame ="Current time frame";
equalize =false;
text ="color";
textColor =Silver;
backColor =C'48,48,48';
separatorWidth=6;


Multi pair MACD

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8218

