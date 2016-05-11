CodeBaseSeções
Indicadores

Multi pair MACD - indicador para MetaTrader 4

O indicador Multi pair MACD. Outra variante do MACD, mostra os sinais para os seguintes pares: EURUSD, GBPUSD e USDCAD.

FastEma =12;
SlowEma =26;
SignalEma =9;
barsPerPair=70;
pairs ="EURUSD;GBPUSD;USDCAD";
TimeFrame ="Current time frame";
equalize =false;
text ="color";
textColor =Silver;
backColor =C'48,48,48';
separatorWidth=6;


Multi pair MACD

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8218

