- Visualizações:
- 1307
- Avaliação:
-
- Publicado:
Publicado:
O indicador Multi pair MACD. Outra variante do MACD, mostra os sinais para os seguintes pares: EURUSD, GBPUSD e USDCAD.
FastEma =12;
SlowEma =26;
SignalEma =9;
barsPerPair=70;
pairs ="EURUSD;GBPUSD;USDCAD";
TimeFrame ="Current time frame";
equalize =false;
text ="color";
textColor =Silver;
backColor =C'48,48,48';
separatorWidth=6;
Multi pair MACD
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8218
