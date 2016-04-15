Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
MultiIndicatorOptimizer - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1031
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Antes de usar, lean la instrucción (archivo adjunto txt).
Señales para los indicadores:
MACD:
señal1 - el indicador está por encima de la línea cero valor=+1, el indicador está por debajo de la línea cero valor=-1;
señal2 - el indicador está por encima de la línea de señal valor +1, el indicador está por debajo de la línea de señal valor -1;
Awesome Oscillator:
señal1 - el indicador está por encima de la línea cero valor=+1, el indicador está por debajo de la línea cero valor=-1;
señal2 - indicador del color verde valor +1, indicador del color rojo valor -1;
Moving Average of Oscillator:
señal1 - el indicador está por encima de la línea cero valor=+1, el indicador está por debajo de la línea cero valor=-1;
señal2 no está prevista.
Williams' Percent Range:
señal1 - el indicador cruza la línea de sobreventa hacia arriba=+1, el indicador cruza la línea de sobrecompra hacia abajo=-1;
señal2 no está prevista.
Stochastic Oscillator:
señal1 - %K cruza la línea de sobreventa hacia arriba=+1, %K cruza la línea de sobrecompra hacia abajo=-1;
señal2 - %K está por encima de %D = +1, %K por debajo de %D = -1.
Trading:
- si la señal final es más grande que 0, y no hay posiciones buy, abrimos buy;
- si la señal final es más menos que 0, y no hay posiciones sell, abrimos sell.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8217
Estocástico y RSI | 25.5k de 10k en tres meses | Como máximo 3 lotes.Polish Layer Expert Advisor System Efficient - at a glance: "PLEASE"
Este Asesor Experto se basa en los siguientes indicadores: RSI, WPR%, Stochastic, Moving Average, deMarker. Yo recomiendo los gráficos sólo con el período M15.
Indicador Multi pair MACD. Otra variedad de MACD que muestra las señales para los pares: URUSD;GBPUSD y USDCAD.AllAverages_v1
Indicador AllAverages_v1.