Antes de usar, lean la instrucción (archivo adjunto txt).

Señales para los indicadores:

MACD:

señal1 - el indicador está por encima de la línea cero valor=+1, el indicador está por debajo de la línea cero valor=-1;

señal2 - el indicador está por encima de la línea de señal valor +1, el indicador está por debajo de la línea de señal valor -1;

Awesome Oscillator:

señal1 - el indicador está por encima de la línea cero valor=+1, el indicador está por debajo de la línea cero valor=-1;

señal2 - indicador del color verde valor +1, indicador del color rojo valor -1;

Moving Average of Oscillator:

señal1 - el indicador está por encima de la línea cero valor=+1, el indicador está por debajo de la línea cero valor=-1;

señal2 no está prevista.

Williams' Percent Range:

señal1 - el indicador cruza la línea de sobreventa hacia arriba=+1, el indicador cruza la línea de sobrecompra hacia abajo=-1;

señal2 no está prevista.

Stochastic Oscillator:

señal1 - %K cruza la línea de sobreventa hacia arriba=+1, %K cruza la línea de sobrecompra hacia abajo=-1;

señal2 - %K está por encima de %D = +1, %K por debajo de %D = -1.



Trading:

- si la señal final es más grande que 0, y no hay posiciones buy, abrimos buy;

- si la señal final es más menos que 0, y no hay posiciones sell, abrimos sell.