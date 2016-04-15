CodeBaseSecciones
Antes de usar, lean la instrucción (archivo adjunto txt).



Señales para los indicadores:
MACD:
señal1 - el indicador está por encima de la línea cero valor=+1, el indicador está por debajo de la línea cero valor=-1;
señal2 - el indicador está por encima de la línea de señal valor +1, el indicador está por debajo de la línea de señal valor -1;
Awesome Oscillator:
señal1 - el indicador está por encima de la línea cero valor=+1, el indicador está por debajo de la línea cero valor=-1;
señal2 - indicador del color verde valor +1, indicador del color rojo valor -1;
Moving Average of Oscillator:
señal1 - el indicador está por encima de la línea cero valor=+1, el indicador está por debajo de la línea cero valor=-1;
señal2 no está prevista.
Williams' Percent Range:
señal1 - el indicador cruza la línea de sobreventa hacia arriba=+1, el indicador cruza la línea de sobrecompra hacia abajo=-1;
señal2 no está prevista.
Stochastic Oscillator:
señal1 - %K cruza la línea de sobreventa hacia arriba=+1, %K cruza la línea de sobrecompra hacia abajo=-1;
señal2 - %K está por encima de %D = +1, %K por debajo de %D = -1.

Trading:
- si la señal final es más grande que 0, y no hay posiciones buy, abrimos buy;
- si la señal final es más menos que 0, y no hay posiciones sell, abrimos sell.


The Puncher 1:10 M15 The Puncher 1:10 M15

Estocástico y RSI | 25.5k de 10k en tres meses | Como máximo 3 lotes.

Polish Layer Expert Advisor System Efficient - at a glance: "PLEASE" Polish Layer Expert Advisor System Efficient - at a glance: "PLEASE"

Este Asesor Experto se basa en los siguientes indicadores: RSI, WPR%, Stochastic, Moving Average, deMarker. Yo recomiendo los gráficos sólo con el período M15.

Multi pair MACD Multi pair MACD

Indicador Multi pair MACD. Otra variedad de MACD que muestra las señales para los pares: URUSD;GBPUSD y USDCAD.

AllAverages_v1 AllAverages_v1

Indicador AllAverages_v1.