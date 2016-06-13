詳細は添付されていた説明書をご覧ください。

インジケータによるシグナル

MACD:

シグナル1：インジケータが0よりも上ならば値=+1で、インジケータが0よりも下ならば値=-1;

シグナル2：インジケータがシグナルラインよりも上ならば値=+1で、インジケータがシグナルラインよりも下ならば値=-1

オーサムオシレータ:

シグナル1：インジケータが0よりも上ならば値=+1で、インジケータが0よりも下ならば値=-1;

シグナル2：青いインジケータの値に+1を、赤いインジケータの値に-1を。

オシレータの移動平均:

シグナル1：インジケータが0よりも上ならば値=+1で、インジケータが0よりも下ならば値=-1;

シグナル2はありません。

WPR:

シグナル1：インジケータが買われ過ぎを超えれば値=+1で、インジケータが売られ過ぎを割れば値=-1;

シグナル2はありません。

ストキャスティクス:

シグナル1：%Kが売られ過ぎを超えれば値=+1で、%Kが買われ過ぎを割れば値=-1;

シグナル2：%Kが%Dを上抜けしたときに+1。 %Kが%Dを下抜けしたときに-1。



取引:

- 結果的なシグナルが0を上回る場合買い;

- 結果的なシグナルが0を下回る場合売り。