ポケットに対して
エキスパート

MultiIndicatorOptimizer - MetaTrader 4のためのエキスパート

Александр | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
870
評価:
(4)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
詳細は添付されていた説明書をご覧ください。



インジケータによるシグナル
MACD:
シグナル1：インジケータが0よりも上ならば値=+1で、インジケータが0よりも下ならば値=-1;
シグナル2：インジケータがシグナルラインよりも上ならば値=+1で、インジケータがシグナルラインよりも下ならば値=-1
オーサムオシレータ:
シグナル1：インジケータが0よりも上ならば値=+1で、インジケータが0よりも下ならば値=-1;
シグナル2：青いインジケータの値に+1を、赤いインジケータの値に-1を。
オシレータの移動平均:
シグナル1：インジケータが0よりも上ならば値=+1で、インジケータが0よりも下ならば値=-1;
シグナル2はありません。
WPR:
シグナル1：インジケータが買われ過ぎを超えれば値=+1で、インジケータが売られ過ぎを割れば値=-1;
シグナル2はありません。
ストキャスティクス:
シグナル1：%Kが売られ過ぎを超えれば値=+1で、%Kが買われ過ぎを割れば値=-1;
シグナル2：%Kが%Dを上抜けしたときに+1。 %Kが%Dを下抜けしたときに-1。

取引:
- 結果的なシグナルが0を上回る場合買い;
- 結果的なシグナルが0を下回る場合売り。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8217

