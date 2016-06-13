私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
MultiIndicatorOptimizer - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 870
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
詳細は添付されていた説明書をご覧ください。
インジケータによるシグナル
MACD:
シグナル1：インジケータが0よりも上ならば値=+1で、インジケータが0よりも下ならば値=-1;
シグナル2：インジケータがシグナルラインよりも上ならば値=+1で、インジケータがシグナルラインよりも下ならば値=-1
オーサムオシレータ:
シグナル1：インジケータが0よりも上ならば値=+1で、インジケータが0よりも下ならば値=-1;
シグナル2：青いインジケータの値に+1を、赤いインジケータの値に-1を。
オシレータの移動平均:
シグナル1：インジケータが0よりも上ならば値=+1で、インジケータが0よりも下ならば値=-1;
シグナル2はありません。
WPR:
シグナル1：インジケータが買われ過ぎを超えれば値=+1で、インジケータが売られ過ぎを割れば値=-1;
シグナル2はありません。
ストキャスティクス:
シグナル1：%Kが売られ過ぎを超えれば値=+1で、%Kが買われ過ぎを割れば値=-1;
シグナル2：%Kが%Dを上抜けしたときに+1。 %Kが%Dを下抜けしたときに-1。
取引:
- 結果的なシグナルが0を上回る場合買い;
- 結果的なシグナルが0を下回る場合売り。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8217
ストキャスティクスとRSIの組み合わせです。初期証拠金を1万ドルにして、3ヶ月の利益が2万5500ドルになりました。1回3ロット！The MasterMind 2 (Version2.0)
初期証拠金を1万ドルにして、3ヶ月の利益が66万6000ドルになりました。お楽しみください!1回3ロット。
インディケータMulti pair MACD。MACDのもう一つのバージョンです。ユーロ/ドル、英ポンド/米ドル及び米ドル/カンダドルの為にシグナルを表示します。AllAverages_v1
インディケータ AllAverages_v1。