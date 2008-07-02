请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
MultiIndicatorOptimizer - MetaTrader 4EA
- 显示:
- 5584
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
在使用之前请阅读说明(放置在txt文件中)
指标信号:
MACD:
信号1 - 指标高于零线值=+1,指标低于零线值=-1;
信号2 -指标高于信号线值 +1, 指标低于于信号线值 -1;
Awesome Oscillator:
信号1 - 指标高于零线值=+1,指标低于零线值=-1
信号2 - 绿色指标值+1, 红色指标值 -1;
Moving Average of Oscillator:
信号1 - 指标高于零线值=+1,指标低于零线值=-1;
信号2 不可见。
Williams' Percent Range:
信号1 - 指标超过卖出线=+1,指标超过卖入线=-1;
信号2 不可见。
Stochastic Oscillator:
信号1 - %K 指标超过卖出线=+1,指标超过卖入线=-1;
信号2 - %K выше %D = +1, %K ниже %D = -1.
交易:
- 如果总信号大于0并且没有买入仓位，买入；
- 如果总信号小于0并且没有卖出仓位，卖出。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8217
