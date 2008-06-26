Перед использованием прочтите инструкцию (вложенный файл txt).

Сигналы для индикаторов:

MACD:

сигнал1 - индикатор выше нулевой линии значение=+1, индикатор ниже нулевой линии значение=-1;

сигнал2 - индикатор выше сигнальной линии значение +1, индикатор ниже сигнальной линии значение -1;

Awesome Oscillator:

сигнал1 - индикатор выше нулевой линии значение=+1, индикатор ниже нулевой линии значение=-1;

сигнал2 - индикатор зеленого цвета значение +1, индикатор красного цвета значение -1;

Moving Average of Oscillator:

сигнал1 - индикатор выше нулевой линии значение=+1, индикатор ниже нулевой линии значение=-1;

сигнал2 не предусмотрен.

Williams' Percent Range:

сигнал1 - индикатор пересекает линию перепроданности вверх=+1, индикатор пересекает линию перекуплинности вниз=-1;

сигнал2 не предусмотрен.

Stochastic Oscillator:

сигнал1 - %K пересекает линию перепроданности вверх=+1, %K пересекает линию перекуплинности вниз=-1;

сигнал2 - %K выше %D = +1, %K ниже %D = -1.



Торговля:

- если итоговый сигнал больше 0 и нет бай-позиции, открываем бай;

- если итоговый сигнал меньше 0 и нет селл-позиции, открываем селл.