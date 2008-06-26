CodeBaseРазделы
Советники

MultiIndicatorOptimizer - эксперт для MetaTrader 4

Александр
Просмотров:
4803
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Перед использованием прочтите инструкцию (вложенный файл txt).



Сигналы для индикаторов:
MACD:
сигнал1 - индикатор выше нулевой линии значение=+1, индикатор ниже нулевой линии значение=-1;
сигнал2 - индикатор выше сигнальной линии значение +1, индикатор ниже сигнальной линии значение -1;
Awesome Oscillator:
сигнал1 - индикатор выше нулевой линии значение=+1, индикатор ниже нулевой линии значение=-1;
сигнал2 - индикатор зеленого цвета значение +1, индикатор красного цвета значение -1;
Moving Average of Oscillator:
сигнал1 - индикатор выше нулевой линии значение=+1, индикатор ниже нулевой линии значение=-1;
сигнал2 не предусмотрен.
Williams' Percent Range:
сигнал1 - индикатор пересекает линию перепроданности вверх=+1, индикатор пересекает линию перекуплинности вниз=-1;
сигнал2 не предусмотрен.
Stochastic Oscillator:
сигнал1 - %K пересекает линию перепроданности вверх=+1, %K пересекает линию перекуплинности вниз=-1;
сигнал2 - %K выше %D = +1, %K ниже %D = -1.

Торговля:
- если итоговый сигнал больше 0 и нет бай-позиции, открываем бай;
- если итоговый сигнал меньше 0 и нет селл-позиции, открываем селл.


