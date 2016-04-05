und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
MultiIndicatorOptimizer - Experte für den MetaTrader 4
Bevor Sie ihn einsetzen lesen Sie die Anweisungen (.txt Datei enthalten).
Signale für den Indikator:
MACD:
signal1 - Der Indikator ist über der Nulllinie - value=+1, Der Indikator ist unter der Nulllinie value=-1;
signal2 - Der Indikator ist über der Signallinie - value +1, Der Indikator ist unter der Signallinie - value -1;
Awesome Oscillator:
signal1 - Der Indikator ist über der Nulllinie - value=+1, Der Indikator ist unter der Nulllinie value=-1;
signal2 - Der Indikator färbt sich grün - value +1, der Indikator färbt sich rot - value -1;
Moving Average of Oscillator:
signal1 - Der Indikator ist über der Nulllinie - value=+1, Der Indikator ist unter der Nulllinie value=-1;
signal2 ist nicht beteiligt.
Williams' Percent Range:
signal1 - Überquert die Überverkaufslinie upwards=+1, Überquert die Überkaufslinie downwards=-1;
signal2 ist nicht beteiligt.
Stochastic Oscillator:
signal1 - %K Überquert die Überverkaufslinie upwards=+1, %K Überquert die Überkaufslinie downwards=-1;
signal2 - %K ist über %D = +1, %K ist unter %D = -1.
Trading:
- Wenn das Signal größer als 0 sind und keine Kaufposition existiert, dann kaufe;
- Wenn das Signal kleiner als 0 ist und keine Verkaufspositionen existieren, dann verkaufe.
