Polish Layer Expert Advisor System Efficient - at a glance: "PLEASE" - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 835
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor (de Polonia):
Es una mezcla de varios EAs anteriores. Este trabajo pertenece no sólo a mí. He añadido uno ciclos lógicos con condiciones. Pero el resultado me ha gustado mucho. No es muy bueno para USDCAD, hay que cambiar los parámetros.
Este Asesor Experto se basa en los siguientes indicadores:
RSI
WPR%
Stochastic
Moving Average
deMarker
EURUSD (2008.01.01 - 2008.06.23/24)
GBPUSD, EURJPY (2008.01.01 - 2008.06.23/24)
EURGBP (2008.01.01 - 2008.06.23/24)
Recomendaciones:
- Sólo los gráficos con el período M15
- TP máximo - 30 (recomendable - 17)
- SL mínimo - 7777 (recomendable) - creo que hay que comprobar su EA una vez a la semana o más
