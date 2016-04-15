CodeBaseSecciones
Polish Layer Expert Advisor System Efficient - at a glance: "PLEASE" - Asesor Experto para MetaTrader 4

Autor (de Polonia):

Es una mezcla de varios EAs anteriores. Este trabajo pertenece no sólo a mí. He añadido uno ciclos lógicos con condiciones. Pero el resultado me ha gustado mucho. No es muy bueno para USDCAD, hay que cambiar los parámetros.


Este Asesor Experto se basa en los siguientes indicadores:

RSI

WPR%

Stochastic

Moving Average

deMarker




EURUSD (2008.01.01 - 2008.06.23/24)




GBPUSD, EURJPY (2008.01.01 - 2008.06.23/24)




EURGBP (2008.01.01 - 2008.06.23/24)





Recomendaciones:

  • Sólo los gráficos con el período M15
  • TP máximo - 30 (recomendable - 17)
  • SL mínimo - 7777 (recomendable) - creo que hay que comprobar su EA una vez a la semana o más

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8214

