Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
MultiIndicatorOptimizer - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 827
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Antes de usá-lo, leia a (arquivo .txt em anexo) instrução.
Sinais para o indicador:
MACD:
signal1 - o indicador está acima da linha zero - valor=+1, o indicador está abaixo do valor da linha zero=-1;
signal2 - o indicador está acima da linha de sinal - valor +1, o indicador está abaixo da linha de sinal - valor -1;
Oscilador Awesome:
signal1 - o indicador está acima da linha zero - valor=+1, o indicador está abaixo da linha zero - valor=-1;
signal2 - o indicador é colorido em verde - valor +1, o indicador é colorido em vermelho - valor -1;
Média Móvel do Oscilador:
signal1 - o indicador está acima da linha zero - valor=+1, o indicador está abaixo da linha zero - valor=-1;
signal2 não está envolvido.
Faixa Percentual de Williams:
signal1 - o indicador cruza a linha de sobrevenda para cima=+1, o indicador cruza a linha de sobrecompra para baixo=-1;
signal2 não está envolvido.
Oscilador Estocástico:
signal1 - %K cruza a linha de sobrevenda para cima=+1, %K cruza a linha de sobrecompra para baixo=-1;
signal2 - %K está acima de %D = +1, %K está abaixo de %D = -1.
Negociação:
- Se o sinal total é maior do que 0 e não há posições de compra, abrir uma posição de compra;
- Se o sinal total é inferior a 0 e não existem posições de venda, abrir uma posição de venda.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8217
Estocástico e RSI | 10K para 25.5K em 3 meses | máximo 3 lotesThe MasterMind 2 (Version2.0)
10K passou para 666K em menos de 3 meses, Fator de Lucro de 60.04... Divirta-se! O código empurra 3 lotes (máximo) de cada vez.
O indicador Multi pair MACD. Outra variante do MACD, mostra os sinais para os seguintes pares: EURUSD, GBPUSD e USDCAD.AllAverages_v1
O indicador AllAverages_v1.