Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
The Puncher 1:10 M15 - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1081
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Strategy Tester Report
ThePuncher
AlpariUS-Demo (Build 216)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Periode
|15 Minuten (M15) 2008.04.01 00:00 - 2008.06.24 23:45 (2008.04.01 - 2008.06.25)
|Modell
|Jeder Tick (präziseste Methode, die auf allen verfügbaren kleinsten Zeitrahmen basiert)
|Parameter
|Lots=200; StopLoss=2000; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="MasterMind"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; Crash=false; TimeFrame=0; Length=5; Method=3; Smoothing=1; Filter=5; RealTime=true; Steady=false; Color=true; Alerts=true; EmailON=false; SignalPrice=true; SignalPriceBUY=Yellow; SignalPriceSELL=Aqua; CountBars=1485;
|Getestete Kerzen
|6809
|Modellierte Ticks
|603516
|Modellierungsqualität
|76.07%
|Fehler in Chartanpassung
|52
|Ursprüngliche Einzahlung
|10000.00
|Nettoprofit gesamt
|25577.31
|Bruttoprofit
|59931.34
|Bruttoverlust
|-34354.03
|Profitfaktor
|1.74
|Erwartetes Ergebnis
|177.62
|Absoluter Rückgang
|1989.57
|Maximaler Rückgang
|17947.80 (43.37%)
|Relativer Rückgang
|43.37% (17947.80)
|Anzahl an Trades
|144
|Sell-Positionen (davon gewonnen %)
|72 (75.00%)
|Buy-Positionen (davon gewonnen %)
|72 (70.83%)
|Gewonne Trades (in % von Gesamt)
|105 (72.92%)
|Verlorene Trades (in % von Gesamt)
|39 (27.08%)
|Größter
|Gewinntrade
|1452.00
|Verlusttrade
|-2626.65
|Durchschnitt
|Gewinntrade
|570.77
|Verlusttrade
|-880.87
|Maximum
|Gewinntrades in Folge (Profit in Geld)
|24 (15650.10)
|Verlusttrades in Folge (Verlust in Geld)
|6 (-11677.76)
|Maximal
|Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades (Anzahl)
|15650.10 (24)
|Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades (Anzahl)
|-11677.76 (6)
|Durchschnitt
|Gewinntrades in Folge
|11
|Verlusttrades in Folge
|4
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8216
MultiIndicatorOptimizer
Der Expert nutzt 5 Indikatoren.Multi pair MACD
Ein Multipaar MACD Indikator. Eine Andrer Variante des MACD's welche Signale für folgende Symbole ausgibt: EURUSD, GBPUSD и USDCAD.
The MasterMind 2 (Version2.0)
Von 10 Tausend auf 666 Tausend in 3 Monaten ... Habt Spaß! Code erzeugt 3 Lots(Maximum) Positionen.Polish Layer Expert Advisor System Efficient - at a glance: "PLEASE"
Der EA basiert auf den Indikatoren: RSI, WPR%, Stochastic, Moving Average, deMarker. Nur M15 Charts sind empfohlen