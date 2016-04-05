CodeBaseKategorien
Expert Advisors

The Puncher 1:10 M15 - Experte für den MetaTrader 4

[Eliminado] | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1081
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
ThePuncher.mq4 (32.45 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Strategy Tester Report
ThePuncher
AlpariUS-Demo (Build 216)

Symbol EURUSD (Euro vs US Dollar)
Periode 15 Minuten (M15) 2008.04.01 00:00 - 2008.06.24 23:45 (2008.04.01 - 2008.06.25)
Modell Jeder Tick (präziseste Methode, die auf allen verfügbaren kleinsten Zeitrahmen basiert)
Parameter Lots=200; StopLoss=2000; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="MasterMind"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; Crash=false; TimeFrame=0; Length=5; Method=3; Smoothing=1; Filter=5; RealTime=true; Steady=false; Color=true; Alerts=true; EmailON=false; SignalPrice=true; SignalPriceBUY=Yellow; SignalPriceSELL=Aqua; CountBars=1485;
Getestete Kerzen 6809 Modellierte Ticks 603516 Modellierungsqualität 76.07%
Fehler in Chartanpassung 52
Ursprüngliche Einzahlung 10000.00
Nettoprofit gesamt 25577.31 Bruttoprofit 59931.34 Bruttoverlust -34354.03
Profitfaktor 1.74 Erwartetes Ergebnis 177.62
Absoluter Rückgang 1989.57 Maximaler Rückgang 17947.80 (43.37%) Relativer Rückgang 43.37% (17947.80)
Anzahl an Trades 144 Sell-Positionen (davon gewonnen %) 72 (75.00%) Buy-Positionen (davon gewonnen %) 72 (70.83%)
Gewonne Trades (in % von Gesamt) 105 (72.92%) Verlorene Trades (in % von Gesamt) 39 (27.08%)
Größter Gewinntrade 1452.00 Verlusttrade -2626.65
Durchschnitt Gewinntrade 570.77 Verlusttrade -880.87
Maximum Gewinntrades in Folge (Profit in Geld) 24 (15650.10) Verlusttrades in Folge (Verlust in Geld) 6 (-11677.76)
Maximal Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades (Anzahl) 15650.10 (24) Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades (Anzahl) -11677.76 (6)
Durchschnitt Gewinntrades in Folge 11 Verlusttrades in Folge 4

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8216

