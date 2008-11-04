代码库部分
The Puncher 1:10 M15 - MetaTrader 4EA

策略测试报告
ThePuncher
AlpariUS-Demo (Build 216)

货币对 EURUSD (Euro vs US Dollar)
时间周期 15 Minutes (M15) 2008.04.01 00:00 - 2008.06.24 23:45 (2008.04.01 - 2008.06.25)
模式化 每个替克
参量 Lots=200; StopLoss=2000; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="MasterMind"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; Crash=false; TimeFrame=0; Length=5; Method=3; Smoothing=1; Filter=5; RealTime=true; Steady=false; Color=true; Alerts=true; EmailON=false; SignalPrice=true; SignalPriceBUY=Yellow; SignalPriceSELL=Aqua; CountBars=1485;
测试柱 6809 模式化替克 603516 模式化质量 76.07%
图表错误 52
初始保证金 10000.00
总盈利 25577.31 毛盈利 59931.34 毛亏损 -34354.03
赢利因素 1.74 预期回报 177.62
完全借款 1989.57 最大借款 17947.80 (43.37%) 相对借款 43.37% (17947.80)
总交易 144 看涨仓位（金钱百分比） 72 (75.00%) 卖空仓位（金钱百分比） 72 (70.83%)
赢利交易(数额百分比) 105 (72.92%) 亏损交易(数额百分比) 39 (27.08%)
最大 赢利交易 1452.00 亏损交易 -2626.65
平均 赢利交易 570.77 亏损交易 -880.87
最小 连续盈利 (金钱数) 24 (15650.10) 连续亏损(金钱数) 6 (-11677.76)
最大 连续盈利 (数额) 15650.10 (24) 连续亏损(数额) -11677.76 (6)
平均 连续盈利 11 连续亏损 4

