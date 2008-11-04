请观看如何免费下载自动交易
The Puncher 1:10 M15 - MetaTrader 4EA
- 显示:
- 7103
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
策略测试报告
ThePuncher
AlpariUS-Demo (Build 216)
|货币对
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|时间周期
|15 Minutes (M15) 2008.04.01 00:00 - 2008.06.24 23:45 (2008.04.01 - 2008.06.25)
|模式化
|每个替克
|参量
|Lots=200; StopLoss=2000; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="MasterMind"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; Crash=false; TimeFrame=0; Length=5; Method=3; Smoothing=1; Filter=5; RealTime=true; Steady=false; Color=true; Alerts=true; EmailON=false; SignalPrice=true; SignalPriceBUY=Yellow; SignalPriceSELL=Aqua; CountBars=1485;
|测试柱
|6809
|模式化替克
|603516
|模式化质量
|76.07%
|图表错误
|52
|初始保证金
|10000.00
|总盈利
|25577.31
|毛盈利
|59931.34
|毛亏损
|-34354.03
|赢利因素
|1.74
|预期回报
|177.62
|完全借款
|1989.57
|最大借款
|17947.80 (43.37%)
|相对借款
|43.37% (17947.80)
|总交易
|144
|看涨仓位（金钱百分比）
|72 (75.00%)
|卖空仓位（金钱百分比）
|72 (70.83%)
|赢利交易(数额百分比)
|105 (72.92%)
|亏损交易(数额百分比)
|39 (27.08%)
|最大
|赢利交易
|1452.00
|亏损交易
|-2626.65
|平均
|赢利交易
|570.77
|亏损交易
|-880.87
|最小
|连续盈利 (金钱数)
|24 (15650.10)
|连续亏损(金钱数)
|6 (-11677.76)
|最大
|连续盈利 (数额)
|15650.10 (24)
|连续亏损(数额)
|-11677.76 (6)
|平均
|连续盈利
|11
|连续亏损
|4
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8216
