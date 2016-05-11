Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
The Puncher 1:10 M15 - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1014
- Avaliação:
-
- Publicado:
Relatório do Strategy Tester
ThePuncher
AlpariUS-Demo (Build 216)
|Símbolo
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Período
|15 Minutos (M15) 2008.04.01 00:00 - 2008.06.24 23:45 (2008.04.01 - 2008.06.25)
|Modelo
|Cada tick (o método mais preciso com base em todos menos prazos disponíveis)
|Parâmetros
|Lots=200; StopLoss=2000; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="MasterMind"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; Crash=false; TimeFrame=0; Length=5; Method=3; Smoothing=1; Filter=5; RealTime=true; Steady=false; Color=true; Alerts=true; EmailON=false; SignalPrice=true; SignalPriceBUY=Yellow; SignalPriceSELL=Aqua; CountBars=1485;
|Barras em teste
|6809
|Ticks modelados
|603516
|Qualidade da modelagem
|76.07%
|Erros de gráficos incompatíveis
|52
|Depósito inicial
|10000.00
|Lucro Líquido Total
|25577.31
|Lucro bruto
|59931.34
|perda bruta
|-34354.03
|Fator de lucro
|1.74
|Retorno esperado
|177.62
|Rebaixamento absoluto
|1989.57
|Rebaixamento máximo
|17947.80 (43.37%)
|Rebaixamento relativo
|43.37% (17947.80)
|Total de negociações
|144
|Posições vendidas (ganho %)
|72 (75.00%)
|Posições compradas (ganho %)
|72 (70.83%)
|Negociações com lucro (% do total)
|105 (72.92%)
|Negociações com perda (% do total)
|39 (27.08%)
|Maior
|Negociação com lucro
|1452.00
|Negociação com perda
|-2626.65
|Média
|Negociação com lucro
|570.77
|Negociação com perda
|-880.87
|Máxima
|Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro)
|24 (15650.10)
|Perdas consecutivas (prejuízo em dinheiro)
|6 (-11677.76)
|Máxima
|Lucro consecutivo (contagem de vitórias)
|15650.10 (24)
|Perdas consecutivas (contagem de perdas)
|-11677.76 (6)
|Média
|Ganhos consecutivos
|11
|Perdas consecutivas
|4
The MasterMind 2 (Version2.0)
10K passou para 666K em menos de 3 meses, Fator de Lucro de 60.04... Divirta-se! O código empurra 3 lotes (máximo) de cada vez.Polish Layer Expert Advisor System Efficient - at a glance: "PLEASE"
Este EA é baseado nos indicadores: RSI, WPR%, Stochastic, Média Móvel, deMarker. Eu recomendo apenas os gráficos de 15 MIN
MultiIndicatorOptimizer
O EA utiliza 5 indicadores.Multi pair MACD
O indicador Multi pair MACD. Outra variante do MACD, mostra os sinais para os seguintes pares: EURUSD, GBPUSD e USDCAD.