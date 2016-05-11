CodeBaseSeções
Experts

The Puncher 1:10 M15 - expert para MetaTrader 4

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1014
Avaliação:
(14)
Publicado:
Relatório do Strategy Tester
ThePuncher
AlpariUS-Demo (Build 216)

Símbolo EURUSD (Euro vs US Dollar)
Período 15 Minutos (M15) 2008.04.01 00:00 - 2008.06.24 23:45 (2008.04.01 - 2008.06.25)
Modelo Cada tick (o método mais preciso com base em todos menos prazos disponíveis)
Parâmetros Lots=200; StopLoss=2000; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="MasterMind"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; Crash=false; TimeFrame=0; Length=5; Method=3; Smoothing=1; Filter=5; RealTime=true; Steady=false; Color=true; Alerts=true; EmailON=false; SignalPrice=true; SignalPriceBUY=Yellow; SignalPriceSELL=Aqua; CountBars=1485;
Barras em teste 6809 Ticks modelados 603516 Qualidade da modelagem 76.07%
Erros de gráficos incompatíveis 52
Depósito inicial 10000.00
Lucro Líquido Total 25577.31 Lucro bruto 59931.34 perda bruta -34354.03
Fator de lucro 1.74 Retorno esperado 177.62
Rebaixamento absoluto 1989.57 Rebaixamento máximo 17947.80 (43.37%) Rebaixamento relativo 43.37% (17947.80)
Total de negociações 144 Posições vendidas (ganho %) 72 (75.00%) Posições compradas (ganho %) 72 (70.83%)
Negociações com lucro (% do total) 105 (72.92%) Negociações com perda (% do total) 39 (27.08%)
Maior Negociação com lucro 1452.00 Negociação com perda -2626.65
Média Negociação com lucro 570.77 Negociação com perda -880.87
Máxima Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro) 24 (15650.10) Perdas consecutivas (prejuízo em dinheiro) 6 (-11677.76)
Máxima Lucro consecutivo (contagem de vitórias) 15650.10 (24) Perdas consecutivas (contagem de perdas) -11677.76 (6)
Média Ganhos consecutivos 11 Perdas consecutivas 4

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8216

