Советники

The Puncher 1:10 M15 - эксперт для MetaTrader 4

[Deleted] | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5789
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Strategy Tester Report
ThePuncher
AlpariUS-Demo (Build 216)

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 15 Минут (M15) 2008.04.01 00:00 - 2008.06.24 23:45 (2008.04.01 - 2008.06.25)
Модель
 Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Lots=200; StopLoss=2000; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="MasterMind"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; Crash=false; TimeFrame=0; Length=5; Method=3; Smoothing=1; Filter=5; RealTime=true; Steady=false; Color=true; Alerts=true; EmailON=false; SignalPrice=true; SignalPriceBUY=Yellow; SignalPriceSELL=Aqua; CountBars=1485;

Баров в истории
 6809 Смоделировано тиков
 603516 Качество моделирования
 76.07%
Ошибки рассогласования графиков
 52




Начальны депозит
 10000.00



Чистая прибыль
 25577.31 Общая прибыль
 59931.34 Общий убыток
 -34354.03
Прибыльность 1.74 Матожидание выигрыша
 177.62

Абсолютная просадка
 1989.57 Максимальная просадка
 17947.80 (43.37%) Относитеьная просадка
 43.37% (17947.80)

Всего сделок
 144 Короткие позиции (% выигравших) 72 (75.00%) Длинные позиции (% выигравших) 72 (70.83%)

 Прибыльные сделки (% от всех) 105 (72.92%) Убыточные сделки (% от всех) 39 (27.08%)
Самая большая
 прибыльная сделка
 1452.00 убыточная сделка
 -2626.65
Средняя прибыльная сделка 570.77 убыточная сделка -880.87
Максимальное количество
 непрерывных выигрышей (прибыль) 24 (15650.10) непрерывных проигрышей (убыток) 6 (-11677.76)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 15650.10 (24) непрерывный убыток (число проигрышей) -11677.76 (6)
Средний непрерывный выигрыш 11 непрерывный проигрыш 4

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8216

OrdersSuite Revision 1 OrdersSuite Revision 1

Функции обработки ордеров по наличным валютным парам, Золоту и Серебру с перехватом ошибок.

TimeSuite TimeSuite

Библиотека функций, которые будут полезны для расчетов времени и определения близости отчетов.

MultiMA MultiMA

В данной версии показывает до 3 МА по разным таймфреймам. Может быть он будет кому-то полезен. Введите период МА в минутах на необходимом таймфрейме. Например, если ma2_periode=15, то будет показан МА для таймфрейма M15.

Open Source Forex Open Source Forex

Идея данного советника - следить за несколькими индикаторами и торговать на основе значений, возвращаемых этими индикаторами.