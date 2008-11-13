Библиотека функций, которые будут полезны для расчетов времени и определения близости отчетов.

Функции обработки ордеров по наличным валютным парам, Золоту и Серебру с перехватом ошибок.

В данной версии показывает до 3 МА по разным таймфреймам. Может быть он будет кому-то полезен. Введите период МА в минутах на необходимом таймфрейме. Например, если ma2_periode=15, то будет показан МА для таймфрейма M15.

Идея данного советника - следить за несколькими индикаторами и торговать на основе значений, возвращаемых этими индикаторами.