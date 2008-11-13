Смотри, как бесплатно скачать роботов
The Puncher 1:10 M15 - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5789
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров
Strategy Tester Report
ThePuncher
AlpariUS-Demo (Build 216)
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|15 Минут (M15) 2008.04.01 00:00 - 2008.06.24 23:45 (2008.04.01 - 2008.06.25)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|Lots=200; StopLoss=2000; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="MasterMind"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; Crash=false; TimeFrame=0; Length=5; Method=3; Smoothing=1; Filter=5; RealTime=true; Steady=false; Color=true; Alerts=true; EmailON=false; SignalPrice=true; SignalPriceBUY=Yellow; SignalPriceSELL=Aqua; CountBars=1485;
|Баров в истории
|6809
|Смоделировано тиков
|603516
|Качество моделирования
|76.07%
|Ошибки рассогласования графиков
|52
|Начальны депозит
|10000.00
|Чистая прибыль
|25577.31
|Общая прибыль
|59931.34
|Общий убыток
|-34354.03
|Прибыльность
|1.74
|Матожидание выигрыша
|177.62
|Абсолютная просадка
|1989.57
|Максимальная просадка
|17947.80 (43.37%)
|Относитеьная просадка
|43.37% (17947.80)
|Всего сделок
|144
|Короткие позиции (% выигравших)
|72 (75.00%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|72 (70.83%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|105 (72.92%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|39 (27.08%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|1452.00
|убыточная сделка
|-2626.65
|Средняя
|прибыльная сделка
|570.77
|убыточная сделка
|-880.87
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|24 (15650.10)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|6 (-11677.76)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|15650.10 (24)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-11677.76 (6)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|11
|непрерывный проигрыш
|4
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8216
