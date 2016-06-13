無料でロボットをダウンロードする方法を見る
The Puncher 1:10 M15 - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 1373
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
バックテスト結果
ThePuncher
AlpariUS-Demo (Build 216)
|通貨ペア
|EURUSD (ユーロドル)
|時間軸
|1515分足 (M15) 2008年4月1日 00:00 - 2008年6月24日 23:45 (2008年4月1日 - 2008年6月25日)
|モデル
|全ティック（すべての利用可能な最小の時間軸に基づいて、最も正確な方法）
|パラメータ:
|Lots=200; StopLoss=2000; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="MasterMind"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; Crash=false; TimeFrame=0; Length=5; Method=3; Smoothing=1; Filter=5; RealTime=true; Steady=false; Color=true; Alerts=true; EmailON=false; SignalPrice=true; SignalPriceBUY=Yellow; SignalPriceSELL=Aqua; CountBars=1485;
|ヒストリー内のバー数
|6809
|生成されたティックの数
|603516
|モデル化の質
|76.07%
|チャートの不一致エラー
|52
|初期証拠金
|10000.00
|純利益
|25577.31
|総利益
|59931.34
|総損益
|-34354.03
|プロフィットファクタ
|1.74
|期待利得
|177.62
|絶対ドローダウン
|1989.57
|最大ドローダウン
|17947.80 (43.37%)
|相対ドローダウン
|43.37% (17947.80)
|総取引数
|144
|ショートポジション
|72 (75.00%)
|ロングポジション
|72 (70.83%)
|勝トレード（全体からパーセンテージを計算する）
|105 (72.92%)
|負トレード（全体からパーセンテージを計算する）
|39 (27.08%)
|最大
|勝トレード
|1452.00
|勝トレード
|-2626.65
|平均
|勝トレード
|570.77
|勝トレード
|-880.87
|最大
|連続勝ち（利益）
|24 (15650.10)
|連続負け (損失)
|6 (-11677.76)
|最大
|連続利益 (勝ちの数)
|15650.10 (24)
|連続損失 (負けの数)
|-11677.76 (6)
|平均
|連続勝ち
|11
|連続負け
|4
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8216
