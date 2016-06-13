初期証拠金を1万ドルにして、3ヶ月の利益が66万6000ドルになりました。お楽しみください!1回3ロット。

このEAは、移動平均線とストキャスティクスとかRSI、WPR、deMarkerなどをベースにしています。おすすめの時間軸は15分足です。