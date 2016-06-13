コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

The Puncher 1:10 M15 - MetaTrader 4のためのエキスパート

ビュー:
1373
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
バックテスト結果
ThePuncher
AlpariUS-Demo (Build 216)

通貨ペア EURUSD (ユーロドル)
時間軸 1515分足 (M15) 2008年4月1日 00:00 - 2008年6月24日 23:45 (2008年4月1日 - 2008年6月25日)
モデル
 全ティック（すべての利用可能な最小の時間軸に基づいて、最も正確な方法）
パラメータ: Lots=200; StopLoss=2000; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="MasterMind"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; Crash=false; TimeFrame=0; Length=5; Method=3; Smoothing=1; Filter=5; RealTime=true; Steady=false; Color=true; Alerts=true; EmailON=false; SignalPrice=true; SignalPriceBUY=Yellow; SignalPriceSELL=Aqua; CountBars=1485;

ヒストリー内のバー数
 6809 生成されたティックの数
 603516 モデル化の質
 76.07%
チャートの不一致エラー
 52




初期証拠金
 10000.00



純利益
 25577.31 総利益
 59931.34 総損益
 -34354.03
プロフィットファクタ 1.74 期待利得
 177.62

絶対ドローダウン
 1989.57 最大ドローダウン
 17947.80 (43.37%) 相対ドローダウン
 43.37% (17947.80)

総取引数
 144 ショートポジション 72 (75.00%) ロングポジション 72 (70.83%)

 勝トレード（全体からパーセンテージを計算する） 105 (72.92%) 負トレード（全体からパーセンテージを計算する） 39 (27.08%)
最大
 勝トレード
 1452.00 勝トレード
 -2626.65
平均 勝トレード 570.77 勝トレード -880.87
最大
 連続勝ち（利益） 24 (15650.10) 連続負け (損失) 6 (-11677.76)
最大 連続利益 (勝ちの数) 15650.10 (24) 連続損失 (負けの数) -11677.76 (6)
平均 連続勝ち 11 連続負け 4

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8216

