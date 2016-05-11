CodeBaseSeções
"PLEASE" - expert para MetaTrader 4

Piotr
818
(6)
Autor (from Poland):

Mistura de alguns EA's anteriores. Este não é apenas o meu trabalho. Eu adicionei alguns loops lógicos com condições. Mas a sua finalização foi muito boa para mim. Não é bom para USDCAD, você deve alterar os parâmetros.


Esta EA é baseado nos indicadores:

RSI

WPR%

Estocástico

Média Móvel

deMarker




EURUSD (01.01.2008 - 23/24.06.2008)




GBPUSD, EURJPY (01.01.2008 - 23/24.06.2008)




EURGBP (01.01.2008 - 23/24.06.2008)





Recomendações:

  • Apenas gráficos com intervalos de 15 MIN
  • TP max 30 (recomendado 17)
  • SL min 7777 (recomendado) - eu penso que você deve monitorar seu EA uma vez por semana ou mais

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8214

