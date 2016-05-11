Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Polish Layer Expert Advisor System Efficient - at a glance: "PLEASE" - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 818
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor (from Poland):
Mistura de alguns EA's anteriores. Este não é apenas o meu trabalho. Eu adicionei alguns loops lógicos com condições. Mas a sua finalização foi muito boa para mim. Não é bom para USDCAD, você deve alterar os parâmetros.
Esta EA é baseado nos indicadores:
RSI
WPR%
Estocástico
Média Móvel
deMarker
EURUSD (01.01.2008 - 23/24.06.2008)
GBPUSD, EURJPY (01.01.2008 - 23/24.06.2008)
EURGBP (01.01.2008 - 23/24.06.2008)
Recomendações:
- Apenas gráficos com intervalos de 15 MIN
- TP max 30 (recomendado 17)
- SL min 7777 (recomendado) - eu penso que você deve monitorar seu EA uma vez por semana ou mais
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8214
Que quer 5 pontos por dia?O padrão MACD - cabeça e ombros. Bom, mas em raras ocasiões.
Uma estratégia de negociação que funciona com o padrão MACD "cabeça e ombros"
10K passou para 666K em menos de 3 meses, Fator de Lucro de 60.04... Divirta-se! O código empurra 3 lotes (máximo) de cada vez.The Puncher 1:10 M15
Estocástico e RSI | 10K para 25.5K em 3 meses | máximo 3 lotes