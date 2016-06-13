無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Polish Layer Expert Advisor System Efficient - at a glance: "PLEASE" - MetaTrader 4のためのエキスパート
制作者（ポーランド人）:
前に作ったEAの組み合わせです。私だけの作品ではなく、ただ幾つかの論理的ループを追加しました。結果が凄いことになっていました。米ドル/カナダドルで使用することをおすすめしません。
ベースとして利用されるインジケータ:
RSI
WPR
ストキャスティクス
Moving Average
deMarker
ユーロドル (2008年1月1日～2008年6月23/24日)
ポンドドル、ユーロ円 (2008年1月1日～2008年6月23/24日)
ユーロポンド (2008年1月1日～2008年6月23/24日)
推奨:
- おすすめの時間軸は15分足です。
- 利益確定の最大値は30です（推奨値は17）。
- 損切りの最小値は7777です (推奨値は7777) 。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8214
1日あたり5ポイントがほしいですか？MACDパターン：頭部と肩部良いけど、珍しいですね。
MACDパターンの頭部と肩部をベースにしたEAです。
The MasterMind 2 (Version2.0)
初期証拠金を1万ドルにして、3ヶ月の利益が66万6000ドルになりました。お楽しみください!1回3ロット。The Puncher 1:10 M15
ストキャスティクスとRSIの組み合わせです。初期証拠金を1万ドルにして、3ヶ月の利益が2万5500ドルになりました。1回3ロット！