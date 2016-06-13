制作者（ポーランド人）:

前に作ったEAの組み合わせです。私だけの作品ではなく、ただ幾つかの論理的ループを追加しました。結果が凄いことになっていました。米ドル/カナダドルで使用することをおすすめしません。







ベースとして利用されるインジケータ:

RSI

WPR

ストキャスティクス

Moving Average

deMarker





ユーロドル (2008年1月1日～2008年6月23/24日)











ポンドドル、ユーロ円 (2008年1月1日～2008年6月23/24日)









ユーロポンド (2008年1月1日～2008年6月23/24日)









推奨: