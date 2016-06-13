コードベースセクション
エキスパート

Polish Layer Expert Advisor System Efficient - at a glance: "PLEASE" - MetaTrader 4のためのエキスパート

制作者（ポーランド人）:

前に作ったEAの組み合わせです。私だけの作品ではなく、ただ幾つかの論理的ループを追加しました。結果が凄いことになっていました。米ドル/カナダドルで使用することをおすすめしません。


ベースとして利用されるインジケータ:

RSI

WPR

ストキャスティクス

Moving Average

deMarker




ユーロドル (2008年1月1日～2008年6月23/24日)




ポンドドル、ユーロ円 (2008年1月1日～2008年6月23/24日)




ユーロポンド (2008年1月1日～2008年6月23/24日)





推奨:

  • おすすめの時間軸は15分足です。
  • 利益確定の最大値は30です（推奨値は17）。
  • 損切りの最小値は7777です (推奨値は7777) 。

