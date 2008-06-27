请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Polish Layer Expert Advisor System Efficient - at a glance: "PLEASE" - MetaTrader 4EA
- 显示:
- 4393
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
作者 (来自波兰):
对之前的EA进行最大限度完善。该智能交易不是我创建的。我只是配合一些状况进行了添加。不过对于货币对 USDCAD没什么效果。如果使用该货币对，你需要改变参量。
该EA 是以以下指标为基础:
RSI
WPR%
Stochastic
Moving Average
deMarker
EURUSD (2008.01.01 - 2008.06.23/24)
GBPUSD, EURJPY (2008.01.01 - 2008.06.23/24)
EURGBP (2008.01.01 - 2008.06.23/24)
建议:
- 只建议在15分钟图表使用。
- TP 最大为 30 (建议为17)
- SL最小 7777 (建议) - 你需要每个星期检测一次 EA。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8214
The MasterMind 2 (Version2.0)
3个月内10K翻至 666K， 60.04 赢利因素...好玩! 同时代码推高 3标准手。XPoints
指标能够预测出可能发生转变的点
L_Correlation
两种货币对的报价图表之间的相关系数gpfTCPivotStop
根据轴点(Pivot)指标中每日阻力/支撑突破的交易系统.