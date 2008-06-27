代码库部分
Polish Layer Expert Advisor System Efficient - at a glance: "PLEASE" - MetaTrader 4EA

作者 (来自波兰):

对之前的EA进行最大限度完善。该智能交易不是我创建的。我只是配合一些状况进行了添加。不过对于货币对 USDCAD没什么效果。如果使用该货币对，你需要改变参量。


该EA 是以以下指标为基础:

RSI

WPR%

Stochastic

Moving Average

deMarker




EURUSD (2008.01.01 - 2008.06.23/24)




GBPUSD, EURJPY (2008.01.01 - 2008.06.23/24)




EURGBP (2008.01.01 - 2008.06.23/24)





建议:

  • 只建议在15分钟图表使用。
  • TP 最大为 30 (建议为17)
  • SL最小 7777 (建议) - 你需要每个星期检测一次 EA。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8214

