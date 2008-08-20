Ставь лайки и следи за новостями
Polish Layer Expert Advisor System Efficient - at a glance: "PLEASE" - эксперт для MetaTrader 4
- 4829
Автор (из Польши):
Смесь из нескольких предыдущих советников. Это не только моя работа. Я добавил несколько логический циклов с условиями. Но итог мне очень понравился. Не очень хорош для USDCAD, необходимо менять праметеры.
Этот советник основан на индикаторах:
RSI
WPR%
Stochastic
Moving Average
deMarker
Рисунок:
EURUSD (2008.01.01 - 2008.06.23/24)
GBPUSD, EURJPY (2008.01.01 - 2008.06.23/24)
EURGBP (2008.01.01 - 2008.06.23/24)
Рекомендации:
- Только графики с 15 минутным таймфреймом
- Максимальный TP - 30 (рекомендуемый - 17)
- Минимальный SL - 7777 (рекомендуемый) - я думаю, Вам следует наблюдать за своим экспертом раз в неделю или чаще
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8214
Лот = 0.2, Вы можете поменять его на 0.1 или на любое значение
