CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Polish Layer Expert Advisor System Efficient - at a glance: "PLEASE" - эксперт для MetaTrader 4

Piotr | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4829
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу


Автор (из Польши):

Смесь из нескольких предыдущих советников. Это не только моя работа. Я добавил несколько логический циклов с условиями. Но итог мне очень понравился. Не очень хорош для USDCAD, необходимо менять праметеры.


Этот советник основан на индикаторах:

RSI

WPR%

Stochastic

Moving Average

deMarker


Рисунок:



EURUSD (2008.01.01 - 2008.06.23/24)




GBPUSD, EURJPY (2008.01.01 - 2008.06.23/24)




EURGBP (2008.01.01 - 2008.06.23/24)





Рекомендации:

  • Только графики с 15 минутным таймфреймом
  • Максимальный TP - 30 (рекомендуемый - 17)
  • Минимальный SL - 7777 (рекомендуемый) - я думаю, Вам следует наблюдать за своим экспертом раз в неделю или чаще

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8214

Модифицированный индикатор KDJ и автоматическая торговая система KDJ Модифицированный индикатор KDJ и автоматическая торговая система KDJ

Индикатор KDJ отключает кратковременные флуктуации. Он содержит параметр для настройки и повышения двух новых линий нидекса RSV: цена закрытия краткосрочной волатильности KDC: разница K-D , чтобы определить изменение ценовых трендов и открыть позиции.

CashMachine | 5 M | Скрытые пороги Stop Loss и Take Profit || EURUSD CashMachine | 5 M | Скрытые пороги Stop Loss и Take Profit || EURUSD

Лот = 0.2, Вы можете поменять его на 0.1 или на любое значение

Ravi+AO Ravi+AO

Простой советник использует в работе 2 индикатора AO и RAVI (прилагается). НЕ ОПТИМИЗИРОВАН! Неплохие результаты показывает на паре EUR/USD - H1.

Waddah Attar Super Support Resistance Waddah Attar Super Support Resistance

Показывает более 160 типов уровней поддержки и сопротивления.