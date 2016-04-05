und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Polish Layer Expert Advisor System Efficient - at a glance: "PLEASE" - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 731
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor (aus Polen):
Mischung aus einigen früheren Expert Advisors. Nicht nur mein Verdienst. Ich hab viele Bedingungen und Schleifen hinzugefügt. Aber das Ende war sehr gut für mich. Nicht gut für USDCAD, Sie sollten die Parameter ändern.
Der EA basiert auf den Indikatoren:
RSI
WPR%
Stochastic
Moving Average
deMarker
EURUSD (2008.01.01 - 2008.06.23/24)
GBPUSD, EURJPY (2008.01.01 - 2008.06.23/24)
EURGBP (2008.01.01 - 2008.06.23/24)
Empfehlungen:
- Nur M15 Charts
- TP max 30 (empfohlen 17)
- SL min 7777 (empfohlen) - Sie sollten den EA mindestens einmal die Woche überwachen
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8214
Von 10 Tausend auf 666 Tausend in 3 Monaten ... Habt Spaß! Code erzeugt 3 Lots(Maximum) Positionen.The Puncher 1:10 M15
Stochastik und RSI | von 10K auf 25.5K in 3 Monaten | 3 Lots Maximum
Wer möchte 5 Punkte am Tag?The pattern MACD - head and shoulders. Gut, aber in seltenen Fällen.
Eine Handelsstrategie, die mit dem Muster MACD "Head and Shoulders" funktioniert