Autor (aus Polen):

Mischung aus einigen früheren Expert Advisors. Nicht nur mein Verdienst. Ich hab viele Bedingungen und Schleifen hinzugefügt. Aber das Ende war sehr gut für mich. Nicht gut für USDCAD, Sie sollten die Parameter ändern.







Der EA basiert auf den Indikatoren:

RSI

WPR%

Stochastic

Moving Average

deMarker





EURUSD (2008.01.01 - 2008.06.23/24)











GBPUSD, EURJPY (2008.01.01 - 2008.06.23/24)









EURGBP (2008.01.01 - 2008.06.23/24)









Empfehlungen: