Polish Layer Expert Advisor System Efficient - at a glance: "PLEASE" - Experte für den MetaTrader 4

Piotr
Ansichten:
731
Rating:
(6)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Autor (aus Polen):

Mischung aus einigen früheren Expert Advisors. Nicht nur mein Verdienst. Ich hab viele Bedingungen und Schleifen hinzugefügt. Aber das Ende war sehr gut für mich. Nicht gut für USDCAD, Sie sollten die Parameter ändern.


Der EA basiert auf den Indikatoren:

RSI

WPR%

Stochastic

Moving Average

deMarker




EURUSD (2008.01.01 - 2008.06.23/24)




GBPUSD, EURJPY (2008.01.01 - 2008.06.23/24)




EURGBP (2008.01.01 - 2008.06.23/24)





Empfehlungen:

  • Nur M15 Charts
  • TP max 30 (empfohlen 17)
  • SL min 7777 (empfohlen) - Sie sollten den EA mindestens einmal die Woche überwachen

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8214

