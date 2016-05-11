CodeBaseSeções
Indicadores

CandRelation - indicador para MetaTrader 4

Publicado:
A linha azul - uma parte do comprimento total da vela

A linha verde - uma parte da sombra superior do comprimento da vela

A linha vermelha - a parte da sombra inferior da vela

As futuras correlações entre estas linhas, se os valores correspondentes da análise japonesa são usadas, são representadas na região pontiaguda.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8209

