Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
CandRelation - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 833
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
A linha azul - uma parte do comprimento total da vela
A linha verde - uma parte da sombra superior do comprimento da vela
A linha vermelha - a parte da sombra inferior da vela
As futuras correlações entre estas linhas, se os valores correspondentes da análise japonesa são usadas, são representadas na região pontiaguda.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8209
Uma versão expandida do indicador de Volume Normalizado. Adicionado meios que facilitam a análise visual dos valores do indicador.The MasterMind
Conta de demonstração primeiro... $5000 passou para $243k em 3 meses. É necessário de desenvolvedores, não terminado.
Vender quando estiver para cima >>> Comprar quando para baixoZigAndZag_trader
A pedido de bookkeeper, eu fiz um Expert Advisor pelo indicador ZigAndZag, publicado no: http://codebase.mql4.com/pt/3681