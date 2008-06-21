CodeBaseРазделы
CandRelation - индикатор для MetaTrader 4

Синяя линия - доля тела в общей длине свечи

Зеленая линия - доля верхней тени в длине свечи

Красная линия - доля нижней тени в свече

На выделенной области показаны какие будут соотношения между этими линиями, при соотетствующих фигурах японского анализа.

