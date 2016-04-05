und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
CandRelation - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 709
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Die blaue Linie - ein Teil der gesamten Länge der Kerze
Die grüne Linie - ein Teil des oberen Schatten der Kerzenlänge
Die rote Linie - ein Teil des unteren Schattens der Kerze
Die zukünftigen Korrelationen zwischen diesen Linien, wenn die entsprechenden Zahlen der japanischen Analyse verwendet werden, sind in den zugewiesenen Regionen vertreten.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8209
Verkaufe wenn Oben >>> Kaufe wenn UntenZigAndZag_trader
Auf "Bookkeeper's" Nachfrage, habe ich einen "Egzpert Advizor" basierend auf dem ZigZag Indikator, auf: http://codebase.mql4/ru/3681 veröffentlicht
Eine erweiterte Version des "Normalized Volume" Indikator. Zusätzlichen um die visuelle Analyse der Indikatorwerte zu erleichtern.The MasterMind
Bitte vorher mit testen.. $5000 erhöht auf $243K in 3 Monaten. Programmierer benötigt, nicht fertig.