Indikatoren

CandRelation - Indikator für den MetaTrader 4

Die blaue Linie - ein Teil der gesamten Länge der Kerze

Die grüne Linie - ein Teil des oberen Schatten der Kerzenlänge

Die rote Linie - ein Teil des unteren Schattens der Kerze

Die zukünftigen Korrelationen zwischen diesen Linien, wenn die entsprechenden Zahlen der japanischen Analyse verwendet werden, sind in den zugewiesenen Regionen vertreten.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8209

