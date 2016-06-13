コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

CandRelation - MetaTrader 4のためのインディケータ

2016-06-13
青い線はローソク足の実体の部分を示します。

緑色の線はローソク足の上ヒゲの部分を示します。

赤い線はローソク足の下ヒゲの部分を示します。

選択された範囲でパターンによる線の割合が表示されます。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8209

