Indicadores

Indicador de regresión lineal - indicador para MetaTrader 4

Victor Nikolaev
Visualizaciones:
2038
Ranking:
(11)
Publicado:
Este indicador es completamente análogo al indicador LSMA Color https://www.mql5.com/ru/code/7317, publicado en CodeBase, a excepción de una cosa. Es que trabaja mucho más rápido.

Parámetros del indicador:

extern int period=34; // Período del cálculo de la regresión
extern int price=0; // Precio que se usa para calcular 0-Close, 1-Open, 2- High, 3-Low, etc.
extern int Shift=0; // Desplazamiento del gráfico durante el dibujo
extern bool bPlaySound=true; // Reproducción del sonido al cambiar el color
extern string SoundName="alert.wav"; // Archivo de sonido
extern int CheckBar=0; // La barra en la que se realiza el control del cambio del color

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8200

VoltyChannel_Stop_v2.1 VoltyChannel_Stop_v2.1

Es una versión más del indicador VoltyChannel_Stop.

Weekly_HILO. Weekly_HILO.

Indicador Weekly_HILO. Muestra los precios HiGH y LOW.

TrendLineRange TrendLineRange

El indicador señaliza sobre la aproximación del precio a la línea de soporte o resistencia en tres posiciones.

ZigZagHistory ZigZagHistory

Este indicador muestra, además de las barras ya fijadas, las posiciones intermedias estáticas del indicador ZigZag. Será útil para los que se dedican al desarrollo de sistemas a base del indicador ZigZag.