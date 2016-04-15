Este indicador es completamente análogo al indicador LSMA Color https://www.mql5.com/ru/code/7317, publicado en CodeBase, a excepción de una cosa. Es que trabaja mucho más rápido.

Parámetros del indicador:

extern int period=34; // Período del cálculo de la regresión

extern int price=0; // Precio que se usa para calcular 0-Close, 1-Open, 2- High, 3-Low, etc.

extern int Shift=0; // Desplazamiento del gráfico durante el dibujo

extern bool bPlaySound=true; // Reproducción del sonido al cambiar el color

extern string SoundName="alert.wav"; // Archivo de sonido

extern int CheckBar=0; // La barra en la que se realiza el control del cambio del color