LSMA in Color - индикатор для MetaTrader 4

Автор:

FX Sniper.

Индикатор, построен на основе средних скользящих. Но главная его особенность - сигнал для входа/выхода - линия индикатора раскрашивается в определённый цвет, указывая на сигнал "buy" или "sell". Точность этого сигнала очень высока. Даже если Вы не осуществляете вход по данному индикатору, то он идеально подходит для выхода из позиции.

Индикатор захватывает практически полностью тренд, однако плохо ведет себя во время флета. Поэтому при выходе из позиции по сигналу этого индикатора, вы получите наибольший профит при входе в «трендовую» позицию.

Кроме того, при входе в позицию, вы всегда будете играть "по тренду". Это замечательное свойство делает его ещё более привлекательным.


