Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
LSMA in Color - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 14547
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор:
FX Sniper.
Индикатор, построен на основе средних скользящих. Но главная его особенность - сигнал для входа/выхода - линия индикатора раскрашивается в определённый цвет, указывая на сигнал "buy" или "sell". Точность этого сигнала очень высока. Даже если Вы не осуществляете вход по данному индикатору, то он идеально подходит для выхода из позиции.
Индикатор захватывает практически полностью тренд, однако плохо ведет себя во время флета. Поэтому при выходе из позиции по сигналу этого индикатора, вы получите наибольший профит при входе в «трендовую» позицию.
Кроме того, при входе в позицию, вы всегда будете играть "по тренду". Это замечательное свойство делает его ещё более привлекательным.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7317
Индикатор EMA OsMA.Laguerre RSI
Индикатор Laguerre RSI.
Индикатор Easy iCustom and Alerts.FATL
(Fast Adaptive Trend Line)– «быстрая» адаптивная линия тренда получается с использованием цифрового фильтра низкой частоты с малым периодом отсечки.