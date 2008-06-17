Индикатор полностью аналогичен индикатору LSMA Color https://www.mql5.com/ru/code/7317, опубликованному в CodeBase, за исключением только одного. Работает значительно быстрее.

Параметры индикатора:

extern int period=34; // Период расчета регрессии

extern int price=0; // Используемая цена для расчета 0-Close, 1-Open, 2- High, 3-Low и так далее

extern int Shift=0; // Смещение графика при отрисовке

extern bool bPlaySound=true; // Включение звука при смене цвета

extern string SoundName="alert.wav"; // Звуковой файл

extern int CheckBar=0; // Бар на котором производится коонтроль смены цвета