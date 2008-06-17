Ставь лайки и следи за новостями
Индикатор линейной регрессии - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор полностью аналогичен индикатору LSMA Color https://www.mql5.com/ru/code/7317, опубликованному в CodeBase, за исключением только одного. Работает значительно быстрее.
Параметры индикатора:
extern int period=34; // Период расчета регрессии
extern int price=0; // Используемая цена для расчета 0-Close, 1-Open, 2- High, 3-Low и так далее
extern int Shift=0; // Смещение графика при отрисовке
extern bool bPlaySound=true; // Включение звука при смене цвета
extern string SoundName="alert.wav"; // Звуковой файл
extern int CheckBar=0; // Бар на котором производится коонтроль смены цвета
