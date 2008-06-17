CodeBaseРазделы
Индикатор линейной регрессии - индикатор для MetaTrader 4

Victor Nikolaev
10248
(11)
Индикатор полностью аналогичен индикатору LSMA Color https://www.mql5.com/ru/code/7317, опубликованному в CodeBase, за исключением только одного. Работает значительно быстрее.

Параметры индикатора:

extern int period=34; // Период расчета регрессии
extern int price=0; // Используемая цена для расчета 0-Close, 1-Open, 2- High, 3-Low и так далее
extern int Shift=0; // Смещение графика при отрисовке
extern bool bPlaySound=true; // Включение звука при смене цвета
extern string SoundName="alert.wav"; // Звуковой файл
extern int CheckBar=0; // Бар на котором производится коонтроль смены цвета

MacdPatternTraderv02 MacdPatternTraderv02

Паттерн продолжения тренда по MACD

Fractals. Fractals.

Стандартный индикатор Fractals, который не перерисовывает последний фрактал....

TrendLineRange TrendLineRange

Индикатор сигнализирует о приближении цены к линии поддержки или сопротивления в 3 позициях.

PriceTrender2 PriceTrender2

Индикатор используется для проверки ценового местоположения.