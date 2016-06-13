このインディケータは、1点の違いを除いて、コードベースに掲載されているLSMA Color（https://www.mql5.com/ja/code/7317）と同じです。ただし、LSMAより早いですね。

インディケータのパラメータ：

extern int period=34; // 線形回帰の計算期間

extern int price=0; // 価格タイプ: 0-終値、1-始値、2-高値、3-安値等々

extern int Shift=0; // チャートのシフト

extern bool bPlaySound=true; // 色が変化したらアラームが鳴る

extern string SoundName="alert.wav"; // 音楽ファイル

extern int CheckBar=0; // 色の変化が管理される足