このインディケータは、1点の違いを除いて、コードベースに掲載されているLSMA Color（https://www.mql5.com/ja/code/7317）と同じです。ただし、LSMAより早いですね。
インディケータのパラメータ：
extern int period=34; // 線形回帰の計算期間
extern int price=0; // 価格タイプ: 0-終値、1-始値、2-高値、3-安値等々
extern int Shift=0; // チャートのシフト
extern bool bPlaySound=true; // 色が変化したらアラームが鳴る
extern string SoundName="alert.wav"; // 音楽ファイル
extern int CheckBar=0; // 色の変化が管理される足
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8200
