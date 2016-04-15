Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
VoltyChannel_Stop_v2.1 - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 996
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Es una versión más del indicador VoltyChannel_Stop.
VoltyChannel_Stop_v2.1
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8199
Weekly_HILO.
Indicador Weekly_HILO. Muestra los precios HiGH y LOW.Psychological
El indicador está sobrescrito desde FXAccuCharts a MT4.
Indicador de regresión lineal
Análogo absoluto del indicador LSMATrendLineRange
El indicador señaliza sobre la aproximación del precio a la línea de soporte o resistencia en tres posiciones.