线性回归指标 - MetaTrader 4脚本

Victor Nikolaev
该指标完全模仿指标LSMA Color https://www.mql5.com/ru/code/7317 。指标运行相当快。

指标参数:

extern int period=34; // 计算线性周期
extern int price=0; // 计算使用价格 0-Close, 1-Open, 2- High, 3-Low等等
extern int Shift=0; // 移动图表
extern bool bPlaySound=true; //声音打开时，改变颜色
extern string SoundName="alert.wav"; // 声音文件
extern int CheckBar=0; // 在监测颜色变化中柱生成

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8200

