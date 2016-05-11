Participe de nossa página de fãs
O indicador é completamente análogo ao indicador LSMA in Color publicado na base de código, exceto por uma coisa. Ele funciona muito mais rápido.
Parâmetros:
extern int period=34; // período para o cálculo da regressão
extern int price=0; // Preço usado para o cálculo 0-Close, 1-Open, 2- High, 3-Low, etc.
extern int Shift=0; // Deslocamento do gráfico ao desenhar
extern bool bPlaySound=true; // Reproduzir um som na alteração da cor
extern string SoundName="alert.wav"; // Arquivo wav
extern int CheckBar=0; // Barra, em que a mudança da cor é controlada
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8200
