Indicador de Regressão Linear - indicador para MetaTrader 4

Victor Nikolaev
O indicador é completamente análogo ao indicador LSMA in Color publicado na base de código, exceto por uma coisa. Ele funciona muito mais rápido.

Parâmetros:

extern int period=34; // período para o cálculo da regressão
extern int price=0; // Preço usado para o cálculo 0-Close, 1-Open, 2- High, 3-Low, etc.
extern int Shift=0; // Deslocamento do gráfico ao desenhar
extern bool bPlaySound=true; // Reproduzir um som na alteração da cor
extern string SoundName="alert.wav"; // Arquivo wav
extern int CheckBar=0; // Barra, em que a mudança da cor é controlada

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8200

Uma outra versão do indicador VoltyChannel_Stop.

Indicador Weekly_HILO. Ela representa a Máxima e Mínima dos preços.

O indicador informa se o preço está se aproximando da linha de suporte/resistência em 3 posições.

Além das barras já fixadas, o indicador mostra as posições estáticas intermediárias do indicador ZigZag. Será útil para os sistemas de desenvolvimento baseados no ZigZag.