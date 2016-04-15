¡Es mi PRIMER indicador! Sé que hay un montón de indicadores como éste, pero yo quería escribir uno personalmente para aprender hacerlo, pues ¡hay que empezar con algo!

Será útil para los principiantes, porque yo también soy un novato en el mercado Forex (empecé a mostrar interés en enero de 2008).

La esencia del indicador es la siguiente: cuando el precio se acerca a la línea de soporte/resistencia a 20, 10 y 5 puntos (se puede modificar los valores predefinidos), el indicador produce una señal (Alert) si el precio se encuentra en el espacio antes de la línea de tendencia (20<=Price<10), (10<=Price<5), (5<=Price=0), sin enterrar al usuario con señales en cada tick. Lo único que el indicador va a producir varios señales cuando el precio se mueve entre un espacio y el otro.

Además, se muestra la distancia actual del precio a la línea de soporte/resistencia en la esquina superior izquierda (Comment).





La señal contiene lo siguiente:

Range - distancia del precio a la línea de soporte/resistencia;

Price - precio actual;

TrendLine - valor actual de la línea de soporte/resistencia.





En los ajustes hay que poner lo siguiente:



PointsRange1 - la primera (la más grande) distancia hasta la línea de tendencia con la que va a producirse la señal;

PointsRange2 - la segunda (media) distancia hasta la línea de tendencia con la que va a producirse la señal;

PointsRange3 - la tercera (pequeña) distancia hasta la línea de tendencia con la que va a producirse la señal;

IndexTrendLine - el índice, exactamente el índice de la línea de tendencia que se puede encontrar en la “lista de objetos”.

¡Los valores de las distancias 1, 2 y 3 se introducen en modo descendiente !

Disculpen por una descripción tan detallada. Lo hago para los que entienden en la programación un poco, como yo, o no entienden nada.

¡Si a alguien le surge alguna idea, sugerencia o recomendación, estaré encantado!







Configuración del indicador:

Lista de objetos:

Señales:



