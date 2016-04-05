Der Indikator ist vollständig analog zum LSMA Color Indikator, der in der CodeBase veröffentlicht wurde. Eine Ausnahme gibt es. Es arbeitet viel schneller.

Parameter:

extern int period=34; //Rückschrittsberechnung der Periode

extern int price=0; // Benutzer Preis für die Berechnung 0-Close, 1-Open, 2- High, 3-Low, etc.

extern int Shift=0; // Chartverschiebung bei der Ausgabe

extern bool bPlaySound=true; // Spiele Ton ab wenn sich die Farbe ändert

extern string SoundName="alert.wav"; // Wave-Datei

extern int CheckBar=0; // Balken auf denen der Farbwechsel angewendet wird