Linear Regression Indicator - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 6277
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Der Indikator ist vollständig analog zum LSMA Color Indikator, der in der CodeBase veröffentlicht wurde. Eine Ausnahme gibt es. Es arbeitet viel schneller.
Parameter:
extern int period=34; //Rückschrittsberechnung der Periode
extern int price=0; // Benutzer Preis für die Berechnung 0-Close, 1-Open, 2- High, 3-Low, etc.
extern int Shift=0; // Chartverschiebung bei der Ausgabe
extern bool bPlaySound=true; // Spiele Ton ab wenn sich die Farbe ändert
extern string SoundName="alert.wav"; // Wave-Datei
extern int CheckBar=0; // Balken auf denen der Farbwechsel angewendet wird
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8200
