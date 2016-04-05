CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Linear Regression Indicator - Indikator für den MetaTrader 4

Victor Nikolaev | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
6277
Rating:
(11)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator ist vollständig analog zum LSMA Color Indikator, der in der CodeBase veröffentlicht wurde. Eine Ausnahme gibt es. Es arbeitet viel schneller.

Parameter:

extern int period=34; //Rückschrittsberechnung der Periode
extern int price=0; // Benutzer Preis für die Berechnung 0-Close, 1-Open, 2- High, 3-Low, etc.
extern int Shift=0; // Chartverschiebung bei der Ausgabe
extern bool bPlaySound=true; // Spiele Ton ab wenn sich die Farbe ändert
extern string SoundName="alert.wav"; // Wave-Datei
extern int CheckBar=0; // Balken auf denen der Farbwechsel angewendet wird

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8200

TrendLineRange TrendLineRange

Der Indikator informiert darüber, dass sich der Preis den Unterstützung/Widerstand Linien, in 3 Positionen, nähert.

ZigZagHistory ZigZagHistory

Zeigt die schon fixierten Balken und statischen Positionen des ZigZag Indikators an. Es wird für diese Entwicklung von Systemen basierend auf dem ZickZack hilfreich sein.

VoltyChannel_Stop_v2.1 VoltyChannel_Stop_v2.1

Eine andere Version von VoltyChannel_Stop.

Weekly_HILO. Weekly_HILO.

Indikator Weekly_HILO. Dieser repräsentiert High und Low Preise.