喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
策略报告信息图表
在图表上绘制所有来自策略测试器报告文件的结果。
通常我使用自己的脚本在后台回测我的策略, 并在图表内检查。
如何使用它？
1)加载一个 "StrategyTester.htm" 文件至 experts/files 目录。
2)在相应的图表上运行此脚本。
如果所有箭头显示在错误的时间偏移位置, 修改变量 Hour_shift。您也可以根据您的背景颜色改变颜色。
此脚本的结果看来像这样 :
样张
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8190
