策略报告信息图表

在图表上绘制所有来自策略测试器报告文件的结果。

通常我使用自己的脚本在后台回测我的策略, 并在图表内检查。

如何使用它？

1)加载一个 "StrategyTester.htm" 文件至 experts/files 目录。

2)在相应的图表上运行此脚本。

如果所有箭头显示在错误的时间偏移位置, 修改变量 Hour_shift。您也可以根据您的背景颜色改变颜色。

此脚本的结果看来像这样 :





样张