RELATÓRIO DA ESTRATÉGIA NO GRÁFICO - script para MetaTrader 4

Tomas Vesely | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
875
Avaliação:
(11)
Publicado:
RELATÓRIO DA ESTRATÉGIA NO GRÁFICO


Ele desenha todos os resultados de um arquivo de relatório do strategy tester em um gráfico.

Normalmente eu uso o meu script para backtest da minha estratégia e verificar ela no gráfico.


Como usar ?

1) Carregue o arquivo "StrategyTester.htm" em experts/files directory.

2) Execute este script em um gráfico apropriado.

Se todas as setas forem exibidas em um lugar errado com a mudança de tempo, modifique a variável Hour_shift. Você também pode alterar as cores de acordo com sua cor de fundo.

O resultado deste script pode parecer com o seguinte aspecto:


exemplo

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8190

