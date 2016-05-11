Participe de nossa página de fãs
RELATÓRIO DA ESTRATÉGIA NO GRÁFICO - script para MetaTrader 4
- 875
-
RELATÓRIO DA ESTRATÉGIA NO GRÁFICO
Ele desenha todos os resultados de um arquivo de relatório do strategy tester em um gráfico.
Normalmente eu uso o meu script para backtest da minha estratégia e verificar ela no gráfico.
Como usar ?
1) Carregue o arquivo "StrategyTester.htm" em experts/files directory.
2) Execute este script em um gráfico apropriado.
Se todas as setas forem exibidas em um lugar errado com a mudança de tempo, modifique a variável Hour_shift. Você também pode alterar as cores de acordo com sua cor de fundo.
O resultado deste script pode parecer com o seguinte aspecto:
exemplo
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8190
