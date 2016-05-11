RELATÓRIO DA ESTRATÉGIA NO GRÁFICO

Ele desenha todos os resultados de um arquivo de relatório do strategy tester em um gráfico.

Normalmente eu uso o meu script para backtest da minha estratégia e verificar ela no gráfico.

Como usar ?

1) Carregue o arquivo "StrategyTester.htm" em experts/files directory.

2) Execute este script em um gráfico apropriado.

Se todas as setas forem exibidas em um lugar errado com a mudança de tempo, modifique a variável Hour_shift. Você também pode alterar as cores de acordo com sua cor de fundo.

O resultado deste script pode parecer com o seguinte aspecto:





exemplo