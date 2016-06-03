Strategy report into chart

チャート内のバックテスト結果。



このスクリプトは、全てのストラテジーのバックテスト結果をチャートに出力します。

普通これをストラテジーをバックテストしてチャートで結果を確認するために使います。





どうやって使うのですか？

「StrategyTester.htm」ファイルを\experts\filesフォルダにコピーします。 スクリプトを稼動させたいチャート上にドラッグ＆ドロップします。

矢印が時間遅れて表示される場合、変数Hour_shiftを設定してください。色をお好みに合わせて変更できます。

スクリプトの使用例:



