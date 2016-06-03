無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Strategy report into chart - MetaTrader 4のためのスクリプト
- ビュー:
- 708
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
チャート内のバックテスト結果。
このスクリプトは、全てのストラテジーのバックテスト結果をチャートに出力します。
普通これをストラテジーをバックテストしてチャートで結果を確認するために使います。
どうやって使うのですか？
- 「StrategyTester.htm」ファイルを\experts\filesフォルダにコピーします。
- スクリプトを稼動させたいチャート上にドラッグ＆ドロップします。
矢印が時間遅れて表示される場合、変数Hour_shiftを設定してください。色をお好みに合わせて変更できます。
スクリプトの使用例:
Strategy report into chart
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8190
Kijun-Tenkan+
チャート上に基準線と転換線を表示します。一定の期間に前もってこれらを描きます。MacdPatternTraderv01. 1ヶ月あたりの利益は300ポイントです。
4時間足のMACDをベースにしています。