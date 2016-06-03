コードベースセクション
ポケットに対して
スクリプト

Strategy report into chart - MetaTrader 4のためのスクリプト

Tomas Vesely | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
708
評価:
(11)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

チャート内のバックテスト結果。

このスクリプトは、全てのストラテジーのバックテスト結果をチャートに出力します。

普通これをストラテジーをバックテストしてチャートで結果を確認するために使います。


どうやって使うのですか？

  1. 「StrategyTester.htm」ファイルを\experts\filesフォルダにコピーします。
  2. スクリプトを稼動させたいチャート上にドラッグ＆ドロップします。

矢印が時間遅れて表示される場合、変数Hour_shiftを設定してください。色をお好みに合わせて変更できます。

スクリプトの使用例:


Strategy report into chart

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8190

