Отчет по стратегии на графике - скрипт для MetaTrader 4
- 3111
Отчет по стратегии на графике.
Отрисовка всех результатов тестирования стратегии на графике из файла отчета.
Обычно я использую свой скрипт для тестирования моей стратегии на истории и проверки результатов на графике.
Как это использовать?
- Скопируйте файл "StrategyTester.htm" в папку experts/files.
- Запустите скрипт на соответствующем графике.
Если все стрелки показываются не на своих местах с временным смещением, поменяйте переменную Hour_shift. Вы также можете изменять цвета в соответствии с цветом фона.
Пример результата данного скрипта:
Отчет по стратегии на графике
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8190
