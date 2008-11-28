Отчет по стратегии на графике.



Отрисовка всех результатов тестирования стратегии на графике из файла отчета.

Обычно я использую свой скрипт для тестирования моей стратегии на истории и проверки результатов на графике.





Как это использовать?

Скопируйте файл "StrategyTester.htm" в папку experts/files. Запустите скрипт на соответствующем графике.

Если все стрелки показываются не на своих местах с временным смещением, поменяйте переменную Hour_shift. Вы также можете изменять цвета в соответствии с цветом фона.

Пример результата данного скрипта:



