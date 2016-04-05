und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
STRATEGY REPORT INTO CHART - Skript für den MetaTrader 4
STRATEGY REPORT INTO CHART
Zeichnet alle Results eines "Strategy Tester Reports" in den Chart.
Normalerweise verwende ich mein Skript für das "Backtesting" meiner Strategie und die Überprüfung innerhalb des Diagramms.
Wie man es verwendet?
1) LAden Sie die Datei "StrategyTester.htm" in das "experts/files" Verzeichnis.
2) Führen Sie dieses Skript auf dem entsprechenden Chart aus.
Wenn alle Pfeile an der falschen Stelle angezeigt werden, ändern Sie die Variable "Hour_shift". Sie können auch die Farben der Hintergrundfarbe verändern.
Ein Ergebnis dieses Skripts kann so aussehen:
Beispiel
