LinearRegSlope_v1 - indicador para MetaTrader 4
- 899
-
- Publicado:
Indicador LinearRegSlope_v1.
Parámetros:
extern int Price =0;
extern int Length =14;
LinearRegSlope_v1
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8172
PLdot
Indicador sencillo PLdot. Incluso está optimizado.Bid_View
Es una versión más del indicador de recomendación.
Heiken_Ashi_Ma_T3
Indicador Heiken_Ashi_Ma_T3.FullDump
Asesor Experto a base del sistema “Desvanecimiento total”.