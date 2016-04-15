Siga el enlace para ver el original de la estrategia comercial:

El Asesor Experto (EA) ha sido diseñado para comprobar la eficacia de la estrategia comercial descrita por el autor. Los resultados obtenidos y la descripción de los parámetros del EA están disponibles en laúltima edición de la revista:

Descripción breve del algoritmo del Asesor Experto:



1. Período de tiempo: H1-D;

2. Símbolo: Bandas de Bollinger con desplazameinto 1, 2, 3. Período 20;

Volumen: lote entero; (0.2,0.4,0.8,1.0 etc.).

3. Indicador: RSI con el período 14.

Buscar la señal de compra:

1. El índice de fuerza relativa (RSI) tiene que ser por debajo de 30.

2. El precio tiene que alcanzar la banda de Bollinger más baja. 3. Esperamos a que la vela en el gráfico de una hora pase por encima de la segunda banda inferior.

4. En cuanto la primera vela se cierre por encima de la segunda barra, hay que comprar.

5. Stop Loss se coloca a 10 pips por debajo del último mínimo local.

6.El primer objetivo para la mitad de la posición es igual al tamaño del Stop Loss; al alcanzarlo, hay que el pasar Stop al punto muerto (break-even).

7. El segundo objetivo es el nivel de la segunda banda superior de Bollinger.





Buscar la señal de venta:

1. RSI debe ser más que 70.

2. El precio tiene que alcanzar la banda de Bollinger superior. 3. Esperamos a que la vela en el gráfico de una hora pase de la banda superior hacia abajo, cruzando la segunda línea.

4. En cuanto la primera vela se cierre por debajo de la segunda barra, vendemos al mercado.

5. Stop Loss se coloca a 10 pips por encima del último máximo local.

6. El primer objetivo para la mitad de la posición es igual al tamaño del Stop Loss; al alcanzarlo, pasamos el Stop al punto muerto (break-even).

7. El segundo objetivo es el nivel de la segunda banda inferior de Bollinger.





