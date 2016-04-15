Mira cómo descargar robots gratis
Heiken_Ashi_Ma_T3 - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1240
- Ranking:
-
- Publicado:
Indicador Heiken_Ashi_Ma_T3.
Parámetros:
extern int MaPeriod=10;extern int MaMetod =2;
extern int Step=10;
extern int CountBars=4000;
extern bool UseT3=true;
extern double b=0.88;
extern bool Alerts=true;
Heiken_Ashi_Ma_T3
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8173
