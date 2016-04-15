CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Heiken_Ashi_Ma_T3 - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1240
Ranking:
(15)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador Heiken_Ashi_Ma_T3.

Parámetros:

extern int MaPeriod=10;extern int MaMetod =2;
extern int Step=10;
extern int CountBars=4000;
extern bool UseT3=true;
extern double b=0.88;
extern bool Alerts=true;


Heiken_Ashi_Ma_T3

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8173

LinearRegSlope_v1 LinearRegSlope_v1

Indicador LinearRegSlope_v1.

PLdot PLdot

Indicador sencillo PLdot. Incluso está optimizado.

FullDump FullDump

Asesor Experto a base del sistema “Desvanecimiento total”.

Intercambio de datos y gestión Excel Intercambio de datos y gestión Excel

Librería DLL para la gestión e intercambio de datos entre МetaТrader 4 y Excel.