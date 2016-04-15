CodeBaseSecciones
Indicadores

PLdot - indicador para MetaTrader 4

PLdot.mq4 (2 KB)
Indicador sencillo PLdot. Incluso está optimizado.


pldot

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8171

