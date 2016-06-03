コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

LinearRegSlope_v1 - MetaTrader 4のためのインディケータ

インディケータLinearRegSlope_v1。

修正されたものはこちらををご確認ください。

入力引数:

extern int Price =0;
extern int Length =14;


LinearRegSlope_v1

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8172

