CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Bid_View - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1215
Ranking:
(3)
Publicado:
Bid_View2_0.mq4 (19.35 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Es una versión más del indicador de recomendación.

Parámetros:

extern bool Bid_Colors=True;
extern string FontType=" Sans MS";
extern color ColorHeading= Gainsboro ;
extern color ColorValue=CadetBlue;
extern int TimeFrame =1440;
extern int Trend_Bars=10;
extern bool show.Trend=true ;
extern int price.x.offset= 50;
extern int price.y.offset= 10;


Bid_View

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8170

BreakOut_Panca_eagle BreakOut_Panca_eagle

Indicador BreakOut_Panca_eagle.

ReConnecter - script para una reconección periódica. ReConnecter - script para una reconección periódica.

El script está diseñado para resolver el problema de los “gráficos paralizados”: cuando los gráficos de cotizaciones dejan de actualizarse a pesar de la presencia de la conexión con el servidor de trading.

PLdot PLdot

Indicador sencillo PLdot. Incluso está optimizado.

LinearRegSlope_v1 LinearRegSlope_v1

Indicador LinearRegSlope_v1.