Indicadores

LinearRegSlope_v1 - indicador para MetaTrader 4

Scriptor
Visualizações:
724
Avaliação:
(4)
Publicado:
Indicador LinearRegSlope_v1.

O que foi feito.

Parâmetros:

extern int Price =0;
extern int Length =14;


LinearRegSlope_v1

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8172

